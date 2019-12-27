Крупнейший населенный пункт Сургутского района — город Лянтор — продается за 25 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
«Не плохой город продаю из-за не надобности. Можете приобрести с людьми, но тогда цена будет другая», — пишет автор объявления (орфография и пунктуация авторские — ред.)
Автор объявления перечислил преимущества: горячая и холодная вода, большая площадь. Из недостатков — 5 школ и техникум. «Не продаю, а от сердце отрываю», — сетует частное лицо, подписанное Иваном Ивановым. Журналисту агентства удалось выяснить настоящее имя владельца номера телефона, указанного в качестве контактного лица. Им оказался житель Лянтора Азамат. «URA.RU» знает и фамилию югорчанина, но намеренно не указывает его из этических соображений. Молодой человек бросил трубку, как только понял, что его имя известно.
Глава Лянтора Сергей Махиня очень удивился, узнав об объявлении о продаже возглавляемого им города. «Ни у кого из предпринимателей не хватит денег, чтобы купить Лянтор вместе со всей инфраструктурой. А жители города нефтяников — они бесценны», — заявил он.
Ранее «URA.RU» писало, что бизнесмен из Сибири продает село Васильевка. Представители предпринимателя сначала заявляли, что село продается только в хорошие руки, однако потом перестали комментировать ситуацию.