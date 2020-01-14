Кудрин назвал условие для прорыва в здравоохранении России

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей, жест рукой
По мнению Кудрина, на здравоохранение необходимо дополнительно тратить триллион рублей в годФото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы обеспечить прорыв в здравоохранении, России нужно выходить на уровень госрасходов в этой сфере в размере 5% ВВП. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам главы контрольного ведомства, на сегодняшний день уровень госрасходов на здравоохранение составляет около 4%. «Чтобы существенно улучшить здравоохранение, дополнительно нужен примерно 1 триллион рублей в год», — сказал Кудрин в интервью РИА «Новости». Глава Счетной палаты добавил, что в ближайшие 6 лет на всю систему здравоохранения в России будет потрачено примерно 26 триллионов рублей.

Ранее правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения. их общая сумма составляет более 95 млрд рублей, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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