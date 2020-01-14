13 января 2020
12 января 2020

В Тюменской области глава района ушел в отставку после претензий силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре
В ноябре 2019 года администрацию Тобольского района проверяли следователиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Тобольского района Тюменской области Юрий Батт ушел со своего поста. Отставку руководителя 14 января приняли депутаты районной думы, передает источник «URA.RU» с места событий. Ранее агентство сообщало, что администрацию муниципалитета проверяли сотрудники Следственного комитета.

За прекращение полномочий Батта народные избранники проголосовали единогласно. Исполняющим обязанности главы района депутаты выбрали Марата Бакиева, который при Батте был его заместителем. Получить оперативный комментарий экс-руководителя района не удалось.

Доследственная проверка в администрации Тобольского района проходила 20 ноября 2019 года. По некоторой информации, силовики проверяли данные о незаконно выданном разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике, которое подписал Батт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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