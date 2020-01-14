Челябинский омбудсмен судится с бывшей супругой из-за детей

Личная жизнь омбудсмена стала достоянием общественности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске проходит судебный процесс между уполномоченным по правам человека в регионе Антоном Шарпиловым и его бывшей супругой Марией. Поводом для спора стало воспитание совместных детей, которые после развода проживают с отцом. Омбудсмен, как заявила «URA.RU» адвокат Шарпиловой Галина Маханькова, препятствует их общению с матерью. Сам он претензии бывшей супруги опровергает.

По словам адвоката, Мария Шарпилова согласилась с тем, чтобы после развода сын и дочь остались с отцом. «Но это было временно, у моей подзащитной не было тогда достаточных средств, — пояснила „URA.RU“ Маханькова. — Мария уехала в Крым, потом вернулась. Имеет постоянный заработок, снимает квартиру, а бывший муж не только не возвращает детей, но не дает ей видеться с ними. Она даже не смогла поздравить их с Новым годом. У нас есть соответствующие обращения в полицию».

Суд первой инстанции определил место проживания детей с отцом. Это решение Мария Шарпилова и ее адвокат оспаривают. «Мария не обладала достаточными знаниями своих прав, когда суд выносил первое решение», — заявила адвокат.

«Я не препятствовал встречам детей с матерью. И она не возражала, чтобы дети остались со мной, — заявил „URA.RU“ Шарпилов. — Жаль, что моя семейная трагедия стала достоянием общественности. Особенно если учесть, что я защищаю права человека. Но как отец имею на своих детей такие же права, как и мать. Ради детей готов пойти своей бывшей супруге навстречу, думаю, мы договоримся, несмотря на взаимные обиды».

Облсуд, где 14 января рассматривалась апелляция, поданная бывшей супругой омбудсмена, не стал выносить решение и перенес заседание на 23 января.

На должность уполномоченного по правам человека в регионе Шарпилов был назначен 26 ноября.