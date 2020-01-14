Новогодние салюты вызвали массовое заболевание собак на Урале

Салюты приводят к циститам у собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У ветеринарных врачей после празднования Нового года прибавилось работы. У собак из-за стресса, вызванного салютами и фейерверками, все чаще стали фиксировать заболевания мочеполовой системы. От страха у собак развиваются циститы — воспаления мочевого пузыря, сообщили «URA.RU» ветеринарные врачи из разных клиник Екатеринбурга.

«Чаще циститы на фоне стресса наблюдаются у кошек, но это встречается и у собак. Наиболее подвержены стрессу собаки маленьких пород, такие декоративные, тепличные. Но бывает, что пугаются даже большие охотничьи собаки, которые, по идее, должны быть привычны к громких хлопкам выстрелов», — пояснил «URA.RU» Анатолий Исайкин, кандидат медицинских наук, главный врач екатеринбургской клиники «Доктор Айболит».

Вообще же, по словам ветеринара, после Нового года традиционно много заболевших животных. Кроме заболеваний, связанных с испугом, много проблем у животных с желудочно-кишечным трактом. Домашние питомцы доедают остатки праздничных салатов, а иногда лакают оставленный без присмотра алкоголь, глотают с елок новогодние игрушки и дождик — все это застревает в кишечнике.