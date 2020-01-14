Легендарная сеть пиццерий разочаровалась в Екатеринбурге

Pizza Hut планировала открыть в Екатеринбурге до семи заведений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международная сеть пиццерий Pizza Hut покинула Екатеринбург, проработав в уральской столице чуть более двух лет. Единственная точка, представлявшая популярный бренд, действовала на первом этаже местного ЦУМа, но закрылась, рассказали «URA.RU» источники в среде рестораторов.

«Насколько известно, заведение так и не смогло выйти на нужные показатели — трафик посетителей был слишком низким, несмотря на близость метро. Очевидно, клиентов перетягивал на себя расположенный напротив Macdonald’s», — поделился собеседник «URA.RU».

Первый в Екатеринбурге ресторан Pizza Hut на условиях франшизы открывала московская компания «Знак», которая также является партнером KFС. Сообщалось, что бизнесмены хотят развить сеть пиццерий в Екатеринбурге до 6-7 точек. Но на данный момент на официальном сайте Pizza Hut полностью удален раздел с Екатеринбургом. Оперативно дозвониться до офиса компании журналисту «URA.RU» не удалось.

Наблюдатели отмечают, что с открытием Pizza Hut стали популярны шутки, что там будут часто обедать городские депутаты — местная гордума планирует переехать в ЦУМ из здания мэрии. «Теперь станут актуальны шутки про бургеры. Дело в том, что на месте пиццерии открылась бургерная «МясоRoob», — подметил источник агентства.

Сеть пиццерий Pizza Hut — самая большая в мире, она включает в себя более 34 тысяч точек в 100 странах мира. Первая Pizza Hut появилась в далеком 1958 году в США. В 2016 году франшизу Pizza Hut хотел купить уральский предприниматель, владелец «Норд» Илья Борзенков, но затем он отказался от идеи.