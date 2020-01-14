13 января 2020
12 января 2020
11 января 2020

Хоккеисты челябинского «Трактора» перепели хит из сериала «Ведьмак». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч Трактор - Динамо(Рига). Челябинск, хоккей, хк трактор, хк динамо рига
Хоккеисты «Трактора» сделали неожиданный пиар-ходФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Игроки челябинского ХК «Трактора» накануне домашней игры с магнитогорским «Металлургом» перепели хит «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из культового сериала. Видеоролик появился на официальной странице клуба в соцсетях 14 января.

В исполнении уральских спортсменов песня начинается со строчки «Два очка у „Магнитки“ возьмем за победу…» Кроме хоккеистов, в съемке клипа принял участие исполнитель из шоу «Песни» Дэн Соболев.

Саундтрек к сериалу по мотивам фэнтези-романа «Ведьмак» польского автора Анджея Сапковского считается в России музыкальным мемом. Возможно, кавер поможет «Трактору», переживающему не лучшие времена, привлечь на матч дополнительных болельщиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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