Хоккеисты «Трактора» сделали неожиданный пиар-ход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Игроки челябинского ХК «Трактора» накануне домашней игры с магнитогорским «Металлургом» перепели хит «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из культового сериала. Видеоролик появился на официальной странице клуба в соцсетях 14 января.

В исполнении уральских спортсменов песня начинается со строчки «Два очка у „Магнитки“ возьмем за победу…» Кроме хоккеистов, в съемке клипа принял участие исполнитель из шоу «Песни» Дэн Соболев.

Саундтрек к сериалу по мотивам фэнтези-романа «Ведьмак» польского автора Анджея Сапковского считается в России музыкальным мемом. Возможно, кавер поможет «Трактору», переживающему не лучшие времена, привлечь на матч дополнительных болельщиков.