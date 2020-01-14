13 января 2020
12 января 2020
11 января 2020

На Урале врачи пришивают ребенку пальцы, оторванные петардой

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, медицина, врач, хирург, доктор
Врачи спасают ребенку рукуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Красногорский Еманжелинского района в результате взрыва петарды в руке тяжело травмирован 10-летний мальчик. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, ЧП произошло 13 января, ребенок госпитализирован.

Мальчик купил петарду в торговом павильоне и поджег ее. Петарда взорвалась. По данным «URA.RU», пострадала рука. «Врачи сейчас ставят, фактически пришивают ему пальцы», — сообщил источник в медицинских кругах.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), — заявили в пресс-службе СК РФ по региону. — Проводятся необходимые следственные действия».

Расследование уголовного дела взято под контроль руководством следственного управления».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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