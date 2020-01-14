На Урале врачи пришивают ребенку пальцы, оторванные петардой

Врачи спасают ребенку руку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Красногорский Еманжелинского района в результате взрыва петарды в руке тяжело травмирован 10-летний мальчик. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, ЧП произошло 13 января, ребенок госпитализирован.

Мальчик купил петарду в торговом павильоне и поджег ее. Петарда взорвалась. По данным «URA.RU», пострадала рука. «Врачи сейчас ставят, фактически пришивают ему пальцы», — сообщил источник в медицинских кругах.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), — заявили в пресс-службе СК РФ по региону. — Проводятся необходимые следственные действия».

Расследование уголовного дела взято под контроль руководством следственного управления».