Трактор убирал территорию на скорости, чем вызвал гнев жителей города Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На территории детского сада в Новом Уренгое трактор убирал снег рядом с играющими детьми. Об этом анонимно сообщили в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Детский сад „Звездочка“… Это вообще как, нормально??? Ничего, что там дети гуляют, а трактор ездит так, словно он там один…полное нарушение требований техники безопасности. Вот и оставляй потом детей в саду. Надеюсь, все живы», — написал автор поста.

На кадрах записи видно, как трактор проносится, сгребая снег, мимо детей, которые гуляют на площадке. В комментариях под записью пользователи возмутились увиденным. «Это что за кошмар. Это видео нужно отправить в прокуратуру. Дети гуляют и на скорости. Кошмар», — отметила Инесса Пурина. «Конечно это нарушение! Я впервые такое вижу. Сын, когда ходил в сад, чистили всегда вечером. Когда уже детей разбирали по домам», — добавила Алла Аношина.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» заведующий дошкольного учреждения Михаил Пацевич подтвердил данный инцидент. «Действительно были нарушены инструкции по технике безопасности. Несмотря на то, что там расстояние было приличное — метров 10, на видео немного по-другому выглядит. Дети были за небольшим ограждением. Были воспитатели. Был рядом специалист по охране труда. Виновные будут наказаны», — отметил Пацевич.

Видео: «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте»