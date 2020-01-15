Ямальских собаководов напугали догхантерами

Отрава может лежать не только возле мусорных баков, но и просто в снегу, предупреждают жители Нового Уренгоя Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) предупреждают друг друга в социальных сетях об активизации в городе догхантеров. Сообщения об этом, а также предупреждения владельцам домашних животных начали появляться в местных группах во «ВКонтакте» 13 января.

«В Новом Уренгое начали опять орудовать догхантеры — люди, которые безжалостно убивают и травят бездомных собак», — говорится в сообщении. По словам автора, отрава может быть разбросана неподалеку от мусорных контейнеров, и если мотивы догхантеров в отношении бродячих собак еще можно объяснить, то совершенно непонятно, зачем должны страдать домашние животные.

«У нас в городе никогда не было догхантеров, если иметь в виду движение, — рассказали „URA.RU“ в городском центре помощи бездомным животным „Подари мне жизнь“. — Бывают единичные случаи, когда люди сами покупают ядовитые препараты и пытаются травить собак. В самом городе такого почти нет, в основном это происходит в кооперативах, где бродячие собаки представляют проблему, а мер по их отлову не принимается». По словам собеседников, проблема догхантеров надуманная, значимость ее искусственно преувеличивается, чтобы навести страх на зоозащитников.

В УМВД РФ по ЯНАО корреспонденту агентства ответили, что никаких заявлений от владельцев животных в полицию Нового Уренгоя не поступало.

Ранее «URA.RU» рассказывало о проверке, которую правоохранительные органы проводили в Надыме в связи с гибелью собак в пункте передержки отловленных животных, когда погибли сразу восемь особей — как взрослых, так и щенков.