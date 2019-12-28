В пункте передержки животных на Ямале нашли мертвых собак

Мертвых собак в пункте передержки обнаружили зооактивисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восемь мертвых собак обнаружили местные активисты в пункте передержки бездомных животных МУП «БРУ» (бюро ритуальных услуг — прим. ред.) в Надыме, когда привезли туда корм и вещи. Об этом «URA.RU» сообщила зоозащитник Елена Новосельская. Бюро занимается отловом и содержанием безнадзорных животных по контракту с мэрией.

«Буквально с 23 на 24 декабря произошел инцидент. Люди приехали и обнаружили на территории восемь трупов собак. Работники этого пункта сказали, что животные якобы загрызли друг друга. Погибло пять больших особей и трое щенков», — сообщила Новосельская. Она добавила, что на следующий день активисты приехали снова, а трупы собак лежали на том же месте. «Вызвали полицию. Был осмотр трупов животных. Составили протокол. Сказали, что обращение принято» — пояснила зоозащитник.

По ее словам, в пункте работают всего два сотрудника: «Периодически туда приезжают неравнодушные люди, привозят корм, теплые вещи. В самом пункте есть только свет. Нет тепла, канализации. Животные находятся в не утепленных вольерах на улице».

В распоряжении редакции имеются фотографии, подтверждающие данный инцидент. Однако по этическим соображениям агентство не публикует их.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» сообщили, что в курсе данной ситуации. «Там все неоднозначно, и этот случай, вопиющий тоже необходимо детально проанализировать. Вчера и сегодня работали и работаем над этим. Подключены правоохранительные органы», — отметили в мэрии. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что данный факт зарегистрирован: «Участковым полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Получить оперативный комментарий от и. о. директора «БРУ» Артема Баланенко не удалось. По известным редакции номерам никто не взял трубку.