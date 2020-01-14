В окружении Смолова отреагировали на сообщения о его свадьбе с внучкой Ельцина

PR-директор футболиста не видит связи между публикацией фото в сети и возможной свадьбой
Представитель футболиста Федора Смолова назвала информацию о возможной свадьбе игрока «Локомотива» и 17-летней внучки Бориса Ельцина Марины Юмашевой лишь предположением. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Просто кто-то написал, что он готов жениться — на этом все. Ничего не могу подтвердить», — заявила телеканалу PR-директор Смолова Елена Болотова.
Она также добавила, что не видит связи между возможной свадьбой и фотографией, которую Смолов опубликовал в своем Instagram. На снимке он запечатлен вместе с Юмашевой на отдыхе.
Ранее СМИ сообщили, что 17-летняя внучка Бориса Ельцина Марина Юмашева выходит замуж на футболиста Федора Смолова. Торжество может состояться уже в следующем году и пройти на острове Сент-Барт.