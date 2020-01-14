Внучка Бориса Ельцина выходит замуж за футболиста, игравшего в ФК «Урал»

В 2014—2015 годах Смолов играл в екатеринбургском «Урале» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

17-летняя Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, выходит замуж. Девушке сделал предложение 29-летний нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов.

«Свадебная церемония состоится на острове Сент-Барт», — сообщает издание «Дни.ру».

Пока же Смолов ждет совершеннолетия невесты, которой исполнится 18 лет 14 апреля 2020 года. По данным издания, Смолов и Юмашева знакомы уже несколько лет. Уже несколько недель они вместе отдыхают на Карибах и периодически выкладывают в Сеть фотографии. При этом «7Дней.ru» уточняет, что у Юмашевой имеется австрийское гражданство, а по закону этой страны девушка может выходить замуж в 16 лет с согласия родителей. Редакция «URA.RU» пыталась получить комментарии, но телефоны Смолова и Юмашевой недоступны.