В объявлении о продаже, помимо прочего, значится наличие прислуги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижегородской области на продажу выставили коттедж вместе с прислугой. В объявлении о продаже жилья за 160 миллионов рублей значится, что к коттеджу прилагается обслуживающий персонал. Об этом сообщает портал Readovka.ru .

Коттедж располагается в поселке Велетьма Кулебакского района Нижегородской области. Помимо прочего, в объявлении о продаже значится и наличие обслуги, которая может продолжить трудиться там и при новом владельце. В риелторском агентстве при этом заявляют, что люди не продаются. «Там просто есть персонал, и этот персонал может остаться там работать, как он может продаваться?», — приводит издание слова риелтора агенства «Город NN» Анжелики Ковалевой.

В доме, площадью 463 кв. м., есть бассейн, теннисный корт, гаражи, собственные пожарная и вертолетная площадка. При этом владельцы и риелторы считают цену в 160 миллионов оправданной, так как определили ее из затрат на строительство. Отмечается, что дом сделан по европейским стандартам исключительно из эко-материалов.

Позднее из объявления на сайте риелторского агентства «Город NN» была удалена информация о наличии в коттедже рабочего персонала. Получить комментарий от риелтора, указанного в объявлении «URA.RU» не удалось — указанный контактный телефон был отключен.

Ранее СМИ сообщали, сколько стоит самый дорогой дом на первичном рынке в Подмосковье. В конце 2017 года покупателям предлагали приобрести коттедж в поселке «Жуковка-XXI» на Рублево-Успенском шоссе стоимостью 830 миллионов рублей. Цены в этих местах превышали средние по рынку на 45%, отмечает информационное агенство RNS .

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