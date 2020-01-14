Власти решили охранять снесенный 10 лет назад памятник архитектуры у БЦ «Высоцкий»

Дом инженера Ярутина был снесен за одну ночь в 2009 году. Сейчас на его месте — автостоянка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снесенный 10 лет назад Дом горного инженера Ярутина, который располагался на пересечении улиц Малышева и Белинского, рядом с небоскребом «Высоцкий», вновь обретет территориальные границы в качестве объекта культурного наследия. Соответствующий приказ издало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

«Когда дом инженера Ярутина еще был, никому до него не было дела до его плачевного состояния, а сейчас решили вспомнить, что это объект культурного наследия. По мне, так это какая-то глупость. Видимо, в чиновничьих кругах просто хотят предостеречь себя от возможных в дальнейшем проблем и лишних вопросов. Чтобы крайним был кто-то иной», — заявил «URA.RU» бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Дом горного инженера Ярутина был разрушен в ночь на 26 апреля 2009 года. Здание-памятник, принадлежавшее РЖД, стало предметом разбирательства прокуратуры. В сносе заподозрили девелопера Андрея Гавриловского, построившего рядом с домом Ярутина БЦ «Высоцкий», но он обвинения отверг. В итоге вину возложили на предпринимателя Леонида Коромщикова, который, по версии следствия, действовал по поручению неустановленных лиц, заинтересованных в сносе особняка. В 2016 году корпорация РЖД и вовсе объявила о продаже данного участка. Скандальную площадку признали пригодной для жилой застройки. Начальная цена лота составляла 18 миллионов рублей.