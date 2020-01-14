Деньги за вывоз мусора с курганцев будет собирать иногородний оператор

Саратовский расчетный центр займется в Кургане сбором платежей за мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сбором платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с жителей Курганской области будет заниматься Саратовский расчетный центр. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

«Региональный оператор по итогам аукционов заключил договор с Саратовским расчетным центром, который будет заниматься сбором платежей», — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на директора регоператора по обращению с ТКО — компании «Чистый город» — Владимира Пестрикова. Единственный курганский офис расчетного центра будет работать с 20 января на улице Советской, дом 85/1. Платежи также будут приниматься Почтой России, Сбербанком или через личный кабинет на сайте регоператора.

Квитанция за вывоз ТКО будет приходить отдельно от Единой квитанции. «В январе все жители Курганской области по почте получат отдельную тестовую квитанцию. Это необходимо для того, чтобы провести сверку и дать возможность гражданам скорректировать начисления», — заявил директор регионального департамента природных ресурсов Андрей Саркисов.

Саратовский расчетный центр, по данным СБИС, стал единственным участником торгов по определению компании, которая займется сбором платежей. Ее услуги обойдутся «Чистому городу» более чем в 50 млн рублей. Еще более 31 млн рублей компания заплатит Почте России за доставку жителям платежных документов. «Эти расходы включены в тариф, так что платить за услуги саратовской компании и почты будут сами зауральцы», — рассказал информированный источник «URA.RU». Получить оперативные комментарии руководства регоператора агентству не удалось.