РЖД собирается ужесточить штрафы за курение и пьянство в поездах и на вокзалах

В поездах могут начать строже наказывать за курение и алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Российские железные дороги» выступили с инициативой в два раза увеличить штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в неустановленных местах на вокзалах и в поездах. На данный момент максимальная сумма штрафа составляет 1,5 тысячи рублей.

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов, выступая на заседании комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству, заявил, что штрафы нужно увеличивать ради безопасности пассажиров, пишет ТАСС. «Предлагается… двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака», — выступил с инициативой Пегов. Он уточнил, что изменения должны быть внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

На данный момент штрафы за курение и распитие спиртного в неположенном месте составляют от 500 до 1,5 тысячи рублей, напоминает телеканал 360. Если штрафы увеличат в два раза, то нарушителям придется выложить от тысячи до трех тысяч рублей.