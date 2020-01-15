С россиян, сдающих квартиры, потребуют 200 миллиардов

Рынок аренды жилья хотят вывести на цивилизованный уровень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России собственников жилья, сдающих его внаем, могут обязать регистрироваться на специальной платформе-агрегаторе, который позволит государству четко понимать объем сдающегося в аренду жилья. Как пояснил заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин, за счет легализации рынка арендного жилья в бюджет могут поступить до 200 миллиардов рублей уплаченных налогов.

Стасишин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал, что на данный момент в стране сдаётся 5,2 миллиона квартир, и после легализации рынка бюджет сможет собирать до 200 миллиардов рублей налогов ежегодно. Как пояснил чиновник, на создаваемой платформе будут аккумулироваться услуги по заключению договора аренды, регистрации арендаторов по месту проживания, страхование жилья, услуги налогового агента.

Опрошенные «Ридусом» эксперты инициативу Минстроя раскритиковали. Как предположил шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, если государство, в поисках новых поступлений, попытается жёстко привязать эти механизмы к отчётности агентств недвижимости или начнёт вовсю «шерстить» известные интернет-порталы, на которых жильё часто выставлено публично в посуточную аренду, то добьётся определённого повышения потолка по сбору налогов.

Однако Пушкарёв говорит о том, что у подавляющего большинства россиян нет больших накоплений. Часть жителей страны живут на доходы с когда-то купленной квартиры. «Купленной на деньги, с которых уже уплачены налоги (и подоходный, и 30% в пенсионные и прочие социальные фонды работодателем с официальной зарплаты). А если квартира покупалась в ипотеку, то заплачены (или до сих пор платятся) ещё и немалые проценты банку. Плюс регулярно платится в бюджет налог на недвижимость, ЖКХ и взносы на капитальный ремонт», — добавляет эксперт.