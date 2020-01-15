Лавров заявил о планах России избавиться от доллара

Сергей Лавров считает, что статус доллара США переоценен Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия продолжит поэтапную дедолларизацию национальной экономики и попытается снизить влияние американских санкций на развитие международных связей Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью изданию Times Of India дипломат отметил, что Россия надеется расширить использование национальной валюты в международных сделках со странами БРИКС. В 2019 году, по словам Лаврова, в рамках организации были достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками. Глава МИД РФ отметил, Вашингтон злоупотребляет статусом доллара. «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — цитирует Лаврова « Федеральное агентство новостей» .

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет цели избавиться от доллара. По мнению главы государства, долларовые активы в основном сокращаются из-за непродуманной санкционной политики США, напоминает «Утро.ру».