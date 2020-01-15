Толпы людей ждут, когда из магазина вынесут просроченные продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На помойке возле одного из магазинов сети «Мегамарт» в Екатеринбурге периодически выстраиваются большие очереди из желающих получить просроченные продукты. Люди ждут появления грузчиков, которые выбрасывают из магазина продукты с истекшим сроком годности, и забирают их домой.

«Вот такие огромные очереди стоят возле мусорки на улице Красных Командиров, 19. Рядом магазин „Минимарт“ находится. Люди ждут, когда грузчик вывезет из магазина просроченные продукты», — сообщает instagram-аккаунт blacklist_ekaterinburg. На фото можно увидеть большое скопление преимущественно пожилых людей во дворе возле контейнерной площадки. По словам автора поста, люди роются в контейнерах как минимум 10 минут и забирают домой все выброшенные продукты.

В комментариях подписчики сообщества предполагают, что на это людей толкает не бедность, а желание получить продукты бесплатно. Другие пользователи отмечают, что часто магазины выбрасывают нормальную еду, если речь идет о продукции, которую они производят сами. К этому супермаркеты обязывают контролирующие организации, пишут в комментариях.

В самом магазине «URA.RU» отказались комментировать ситуацию. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу торговой сети.

Ранее стало известно, что, по данным Росстата, общее количество бедного населения России достигло 19,2 млн человек. Позже «Национальная служба новостей» передавала, что президент РФ Владимир Путин пообещал уделить проблеме бедности часть своего ежегодного послания Федеральному собранию.