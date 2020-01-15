Уральский политолог, осужденный за оскорбление власти, опротестует решение

Федор Крашенинников не согласился со штрафом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба политолога Федора Крашенинникова. Он не согласился с решением суда оштрафовать его на 30 тысяч рублей.

Корреспондент «URA.RU» сообщил из зала суда, что судья отклонил жалобу, решение вступило в законную силу и Крашенинникову придется заплатить штраф. Это решение защита политолога намерена опротестовать в кассационной инстанции.

Федор Крашенинников в зале Свердловского областного суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении Федора Крашенинникова было возбуждено административное дело об оскорблении власти после поста в его telegram-канале, где, комментируя административный арест соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, политолог назвал российских судей нецензурным словом. По статье «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть» ему грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Позже Крашенинников запустил сбор денег на оплату штрафов за оскорбление государственной власти. Новый telegram-канал политолога «Росштраф» будет публиковать реквизиты оштрафованных людей.