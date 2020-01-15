Уральский преподаватель сознался во взятке от студента-оппозиционера

Преподаватель получил условный срок за взятку в 12 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Преподаватель Курганского госуниверситета (КГУ) Евгений Левченко приговорен к четырем годам лишения свободы условно за взятку, полученную от студентов за успешную сдачу госэкзамена и защиту дипломов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении ведомства. При этом ранее отмечалось, что до передачи дела в суд обвиняемый себя виновным не признавал.

Суд установил, что в апреле 2018 года мужчина, на тот момент — заведующий кафедрой физики, предложил студентам за успешную сдачу госэкзамена и защиту выпускных квалификационных работ купить проектор стоимостью 11,9 тысячи рублей. Ранее «URA.RU» сообщало, что на это предложение согласились семь студентов.

Деньги с однокурсников собрал известный в Кургане оппозиционный активист Алексей Шварц. Он же купил проектор на одном из китайских сайтов. Этот же студент позже и обвинил преподавателя в вымогательстве взятки. Шварц во время следствия находился под подпиской о невыезде. В конце прошлого года он сообщал «URA.RU», что уголовное дело по нему закрыли.

Преподавателю, получившему условный срок, запретили на два года занимать должности в образовательных учреждениях с осуществлением организационно-распорядительных полномочий. Приговор не вступил в законную силу. В пресс-службе КГУ заявили «URA.RU», что мужчина до сих пор работает в вузе на той же кафедре, но уже не руководит ею.