В выборный штаб войдут Владимир Мякуш (слева), Александр Мотовилов (в центре) и Марина Поддубная (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В штаб по выборам в Заксобрание Челябинской области от «Единой России» кроме регионального секретаря, спикера ЗСО Владимира Мякуша, войдут руководители межмуниципальных координационных советов (МКС). Об этом «URA.RU» сообщил источник в «ЕР», отметивший, что этот штаб пока мало отличается от штаба на выборах в 2015 году, но после консультаций в Москве ждут обновлений. В столице также решается будущее Мякуша.

«В штаб войдут депутаты ЗСО, они же руководители МКС — Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Олег Голиков, Константин Захаров, Марина Поддубная, Александр Мотовилов и Александр Журавлев, — рассказал источник. — Почти все входили в штаб на выборах в 2015 году, но ждут новых фигур».

В штабе пока нет вице-губернаторов Ирины Гехт, Анатолия Векшина и Станислава Мошарова, которые входят в состав регионального президиума и делегированы губернатором Алексеем Текслером. «Чиновников в партийный штаб официально не включают, — отметил источник. — Но Векшин будет курировать выборы как политический вице-губернатор. Мошаров может войти как руководитель МКС в Челябинске. Мякуш до понедельника в Москве, консультируется, потом проведет закрытые совещания».

«В конце января утвердим состав штаба на президиуме», — сообщил «URA.RU» Мякуш, но называть имена не стал.

Также идет формирование списков ЗСО. «Депутаты от „ЕР“ кто хочет баллотироваться повторно, сообщают руководству, — пояснил источник. — В феврале „ЕР“ проведет соцопросы по рейтингу депутатов. По итогам решат, кому дадут возможность выдвигаться повторно. К марту определятся и с новичками».

Источник отметил, что вопрос о дальнейшей карьере 71-летнего Мякуша также сейчас решается в Москве. «Не пойдет на выборы Мякуш, тогда и его соратники Виктор Чернобровин, Константин Струков и другие возрастные депутаты, на выборы не пойдут», — сообщил источник.

Партийным технологом от «ЕР» станет политтехнолог Василий Зорина, а главным технологом — Фирдус Алиев, который вел кампанию Текслера.