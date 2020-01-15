В бассейнах Ямала ввели ограничения из-за опасных паразитов

Для посещения бассейна нужна справка Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

На Ямале для посещения бассейна снова необходима справка. Связано это с возросшим уровнем заболеваемости энтеробиозом (глистами — прим. ред.), сообщила «URA.RU» глава ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«У нас очень высокий уровень заболеваемости энтеробиозом. Постановление главного санитарного врача обусловлено этим», — отметила Нечепуренко.

О проблеме с посещением бассейна также сообщили в одной из городских групп Тарко-Сале (ЯНАО) в соцсети «ВКонтакте». «Столкнулись с такой проблемой… с начала 2019 года по всем регионам отменили медицинские справки на посещение бассейнов, кроме детей до 12 лет. Начали разбираться с местным бассейном КСК „Геолог“, они сказали, что они не в курсе [ситуации] и менять ничего не собираются», — написал анонимно автор поста.

В беседе с «URA.RU» директор спорткомплекса Галина Журавлева сообщила, что в бассейне требуют справки по постановлению Роспотребнадзора. «Взрослые, приходя в бассейн, показывают нам справку, а дети раз в три месяца. Это не наше решение», — отметила Журавлева. Она также добавила, что подобные меры направлены на то, чтобы санитарная ситуация не ухудшалась.

Ранее Верховный суд России вынес решение о том, что лица старше 12 лет могут посещать бассейн без справок. Исключением являются лишь те города или районы, в которых наблюдается нарушение в эпидемиологической ситуации.