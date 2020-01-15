Михалков сделал святого товарным знаком

Роспатент все-таки зарегистрировал изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон». Из карточки дела на сайте суда по интеллектуальным правам следует, что суд удовлетворил жалобу режиссера об отказе в регистрации.
«Удовлетворить заявление (жалобу). Признать ненормативный правовой акт [решение Роспатента] недействительным полностью», — говорится в карточке. Также компании Михалкова должны возместить три тысячи рублей, которые режиссер потратил на подачу искового заявления, передает телеканал 360. В суде решили, что регистрация святого в качестве товарного знака не нарушает общественные интересы. Отмечается, что решение суда было основано на мнениях ученых, в том числе из духовных академий.
Ранее стало известно, что Михалков судится с Роспатентом из-за отказа ведомства регистрировать изображение святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака. В честь святого названа авторская передача режиссера на телеканале «Россия 24» и компания. Михалков захотел зарегистрировать товарный знак в 2016 году, чтобы продавать товары с этой символикой. Тогда ему отказали и он обратился в арбитражный суд.
Святого Никиту Бесогона почитали последователи старообрядческой церкви до конца XIX века. Русская православная церковь (РПЦ) его не канонизировала.