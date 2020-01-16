«Газпром» консервирует электростанцию проблемной ямальской «дочки»

ГТЭС строили специально для Новоуренгойского газохимического комплекса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Газотурбинную электростанцию (ГТЭС) мощностью 120 мегаватт, построенную «Газпромом» для Новоуренгойского газохимического комплекса, законсервируют. Информация о предстоящей консервации была размещена на сайте ООО «НГХК» в связи с проведением конкурса на разработку документации.

«[Ведется] разработка документации по консервации опасного производственного объекта „Новоуренгойский газохимический комплекс. Газотурбинная электростанция“», — отмечается в опубликованных материалах закупки. За подготовку документации ГТЭС «Газпром» готов потратить 9,9 млн рублей, работы должны быть завершены в сентябре 2020 года.

Ранее стало известно о том, что гостиница ООО «НГХК» для иностранных специалистов была выставлена на продажу как непрофильный актив «Газпрома». При этом в Новом Уренгое говорят о готовящемся массовом сокращении работников газохима, однако на предприятии и в самом «Газпроме» эту информацию не комментируют.

НГХК является одним из самых старых «долгостроев» «Газпрома». Решение о его вводе было принято еще в 1993 году, а строительство несколько раз «замораживалось».

В конце 2019 года стало известно, что концерн намерен строить новый газохимический комплекс с проектной мощностью в три миллиона тонн полиэтилена и полипропилена в год на базе Бованенковского кластера месторождений против проектных 400 тысяч тонн на НГХК.