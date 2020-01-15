Глава ФоРГО: «Правительство РФ могут радикально обновить»

Отставка правительства случилась сразу после послания президента Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Новое российское правительство будет сформировано по новым правилам и может радикально измениться в персоналиях. Такое предположение в интервью «URA.RU» высказал глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Не исключено, что отставка правительства связана с сегодняшними заявлениями о необходимости формирования правительства по новым правилам. Пока члены правительства находятся в статусе и. о. до избрания нового правительства», — предположил эксперт.

Новый порядок избрания правительства 15 января озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Сначала глава государства напомнил, что в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции РФ президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, а весь остальной кабинет министров назначает сам.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ, а затем по его [премьера] представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — предложил Путин.

Последовавшая сразу за этим отставка правительства, убежден политолог Костин, не приведет к разбалансировке системы госвласти. «Такие структурные изменения и всплески возможны, если система работает стабильно. В этом случае столь серьезные действия можно предпринимать и это никак на работу органов власти не влияет», — убежден политолог.

Он не исключил, что радикальное обновление правительства возможно в персоналиях, но в самом системе работы власти, уверен политолог, будет обеспечена полная преемственность: «Ранее были заявления президента о том, что в целом он удовлетворен итогами работы правительства, поэтому системных изменений в работе правительства ждать не стоит».