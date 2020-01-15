Организаторы митинга собираются озвучить конкретные претензии только на самой акции протеста Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нефтеюганске 26 января пройдет митинг с требованиями о проведении кадровых перестановок в городской администрации. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил один из организаторов, Валентин Яаксон.

«Мы не согласны с политикой властей в вопросах благоустройства города, формирования комфортной городской среды и многих других проблем. <…> Мы любим землю, на которой живем и уважаем себя. Поэтому должны призвать к ответу администрацию нашего города и лично мэра Дегтярева С. Ю.», — написал Яаксон. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он отказался комментировать, какие кадровые перестановки в мэрии предлагается провести. Второй организатор митинга Ольга Васильева не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «URA.RU», что активисты не вышли на диалог и с представителями администрации, заявив, что все претензии будут озвучены непосредственно на акции протеста. Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистом агентства рассказал, что администрация города согласовала проведение митинга, но он сам не согласен с оценкой результатов работы мэрии, о которой говорят лидеры протеста.

Ранее «URA.RU» сообщало о проведении пикетов и митингов в Нефтеюганске, которые проводит оппозиция. Один из последних проходил осенью во время визита в город губернатора Югры Натальи Комаровой.