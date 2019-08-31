Скандальная активистка устроила голодовку перед визитом губернатора ХМАО

Голодовку Ольга Васильева устроила перед зданием администрации Нефтеюганска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Скандальная активистка Ольга Васильева объявила о старте бессрочной голодовки перед визитом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Нефтеюганск. Информация об акции протеста опубликована в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Этим мероприятием она (Васильева — прим.ред) в очередной раз хочет напомнить о больных проблемах в городе. Вода, мусор, и аптека которую никак не могут закрыть», — говорится в посте, который размещен в паблике. Васильева известна тем, что участвует и проводит сама многочисленные акции протеста по различным поводам — от размера выплат несовершеннолетним из фонда поколений ХМАО до условий региональных жилищных программ.

Между тем в программе пребывания главы региона в Нефтеюганске 31 августа есть выделенное время для общения с жителями по реализации нацпроектов. Политолог Андрей Шуклин в беседе с корреспондентом «URA.RU» назвал нынешнюю голодовку попыткой шантажа региональной власти. «Это попытка обратить на себя внимание. Почему нельзя задать те же вопросы во время встречи губернатора с жителями Нефтеюганска, а обязательно устраивать акцию протеста? Это такой алармизм, попытка повысить тревожность населения без конструктива», — считает Шуклин.

Он также добавил, что активисты должны находить более конструктивные формы взаимодействия с властями. В качестве примера эксперт привел встречу представителей общественной организации «Большая семья» с чиновниками и руководством регионального оператора «Югра-Экология», где в результате почти трехчасового общения были даны ответы на интересующие вопросы активистов по мусорной реформе.