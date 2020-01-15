Актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской думы (Пермский край) Армен Бежанян принял решение стать мэром территории, известной по конфликту двух глав. В беседе с корреспондентом «URA.RU» он заявил, что подал документы на должность главы Осинского городского округа. Бежанян напомнил, что имеет богатый управленческий опыт (сейчас он является директором ООО «Главное Осинское лесное хозяйство»).
«Ни у кого из кандидатов, заявившихся на выборы, за исключением действующего главы района Якова Лузянина, нет опыта хозяйственной деятельности. Но Лузянин, я считаю, привел к катастрофической ситуации в районе. Поэтому, я принял для себя такое решение», — пояснил Бежанян. При этом он сказал, что принял данное решение самостоятельно.
Собеседник «URA.RU», знакомый с ходом предвыборной компании предположил, что Бежанян мог заручиться поддержкой в краевом правительстве. «Скорее всего, решение было принято после консультации с Дмитрием Пучко (заместитель руководителя администрации главы Прикамья, ответственный за взаимодействие с территориями). Тем более, что ситуация в районе очень неспокойная», — сказал источник агентства.
В краевом правительстве агентству пояснили, что консультации с кандидатами не ведутся: «конкурс открытый, каждый в праве подать документы».
Помимо Бежаняна на должность главы Осинскоого городского округа заявились девять кандидатов, в том числе, действующий глава района Яков Лузянин и временно исполняющий полномочия главы Осинского городского округа Алексей Григорьев. «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте двух политиков, который завершился судами.