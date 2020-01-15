В Тюмени банкротят госкомпанию

За два года госкомпания так и не рассчиталась с подрядчиком Фото: depositphotos.com

В Тюмени банкротят государственную компанию, учредителем которой является Министерство сельского хозяйства РФ — «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области». Бюджетное учреждение задолжало подрядчику — ООО «Безопасные Транспортные Решения 72» (БТР 72), 4,5 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Других вариантов не осталось — исполнительный лист уже есть у нас на руках. Обращались в Минсельхоз, к премьеру Дмитрию Медведеву, президенту Путину — помощи не получили», — сообщили «БТР 72». Согласно материалам судов между данными компаниями, фирма предоставляла госпредприятию строительную технику и транспортные услуги в 2018 году на общую сумму 4 млн рублей. Однако денег за это она не получила. «БТР 72» суд выиграла, но за год оплату так и не перечислили.

Как отметили на предприятии, обратится с иском о банкротстве их надоумили сами чиновники. «Нам подсказали, что в случае процедуры банкротства учредитель, то есть Минсельхоз, также несет субсидарную финансовую ответственности», — отметили в компании. В ФГБУ «Управление Мелиорации Земель и Сельскохозяйственного Водоснабжения по Тюменской Области» «URA.RU» отказались комментировать ситуацию. На данный момент госпредприятие числится в реестре УФАС как недобросовестный поставщик.