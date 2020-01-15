Вертолет совершил экстренную посадку под Москвой

На борту вертолета находился только пилот Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В районе поселка Новосиньково Дмитровского городского округа гражданский вертолет экстренно совершил посадку. В результате посадки он опрокинулся на бок.

«В результате аварии никто не пострадал. Силы МЧС к аварии не привлекались», — приводит слова ГУ МЧС России по Московской области портал «Подмосковье сегодня». Отмечается, вертолет был марки Robinson. В кабине находился только пилот.

Позже Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Причины аварии пока не установлены.