Кадыров откликнулся на отставку российского правительства

Рамзан Кадыров встретился с Дмитрием Медведевым после его отставки Фото (архив): http://kremlin.ru/

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично встретился с исполняющим обязанности премьер-министра России Дмитрием Медведевым после его отставки. Кадыров поблагодарил Медведева за постоянную помощь и поддержку, которые он оказывал республике в сложные времена.

«Я убежден, что самое главное — не название занимаемой должности, а быть достойным членом команды нашего национального лидера Владимира Путина», — цитирует Кадырова News.ru . Он добавил, что Медведев даже в молодости был «мудрым, зрелым и сильным политиком».

Ранее правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности. Новым премьер-министром может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.