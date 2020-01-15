Кадыров откликнулся на отставку российского правительства

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично встретился с исполняющим обязанности премьер-министра России Дмитрием Медведевым после его отставки. Кадыров поблагодарил Медведева за постоянную помощь и поддержку, которые он оказывал республике в сложные времена.
«Я убежден, что самое главное — не название занимаемой должности, а быть достойным членом команды нашего национального лидера Владимира Путина», — цитирует Кадырова
Ранее правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности. Новым премьер-министром может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.