Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале

Сильные морозы придут в Восточную Сибирь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В некоторых российских регионах в феврале температура будет отличаться от нормы, а местами ожидаются морозы до минус 50 градусов. Привычное похолодание ожидает и уральские регионы, однако для некоторых из них февраль станет более теплым. Такими прогнозами поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Ненормированной погода в феврале будет на востоке Эвенкии (Восточная Сибирь). Температура ожидается ниже нормы — возможны по ночам 50-градусные морозы», — цитирует синоптика «Российская газета».

По данным портала Gismeteo.ru, в это же время на Среднем Урале температуры будут понижаться до минус 20-24 градусов. В Пермском крае ожидаются морозы в пределах 22 градусов ниже нуля, в Курганской, Челябинской и Тюменской областях ночью столбики термометров будут опускаться до минус 26-29 градусов.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на Северном Урале в феврале температуры будут выше нормы на один градус, но возможны морозы до минус 31-32 градусов, следует из прогноза.

Ранее «Национальная служба новостей» со ссылкой на Гидрометцентр передавала, что в середине января на большей части территории России ожидается аномально теплая погода.