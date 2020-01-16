Курганские учителя опасаются сокращений после закрытия школы

Преподавателей Звериноголовской школы в Курганской области предупредили о закрытии учреждения на ремонт, который продлится год. Детей и учителей переведут в другие школы, начальное звено — в детские сады. С «URA.RU» преподаватели поделились опасениями, что их могут сократить.
«На педсовете руководитель районного управления образования Камила Жимбаева предупредила, что мы за два месяца получим уведомления об изменении условий труда. Тем, кто не согласен, предложено написать заявление на годовой отпуск», — рассказал агентству учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов.
По его мнению, часть учителей может лишиться работы — попасть под сокращение. «В Трудовской школе и в Круглянской, куда, вероятнее всего, нас переведут, есть свои учителя. Мы можем в этом случае остаться без работы, либо зарплата станет такой, что учителя уйдут сами», — сказал Кочеулов.
Инсайдер из системы образования уверен, что проблемы могут возникнуть не только у учителей. «По дороге в Трудовскую школу есть мост через реку Тобол, который весной во время паводка может затапливаться. Дети рискуют на месяц выпасть из учебного процесса», — рассказал источник. Он добавил, что было бы логичнее возить школьников в другую сторону, например, в Жаворонковскую школу, которая сейчас пустует.
В департамент образования и науки «URA.RU» прокомментировали, что учителя не верно поняли. «Поскольку изменение места ведения трудовой деятельности считается значимым условием, работники получат уведомления об изменениях условий работы. Сокращений сотрудников, уменьшения зарплаты не предполагается. Вместе с тем, некоторые учителя интересовались правом на годовой отпуск согласно ст. 335 ТК РФ», — уточнили в департаменте.
В учреждении добавили, что ремонт примерно начнется во второй половине мая. «Работы начнутся после паводкового периода», — сказали в департаменте.