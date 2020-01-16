Дорожная обстановка в отдаленных районах Ямала не позволяет обеспечить нормальный проезд не только большегрузных машин, но легковых автомобилей. По словам очевидцев, публикующих фотографии и видеозаписи в соцсетях, дело происходило в 42 км от поселка Новый Порт.
«Скорее всего, снимки и видео были сделаны в разные периоды на дороге Новый Порт — Новопортовское месторождение, — рассказали корреспонденту „URA.RU“ в администрации Ямальского района. — Дорога на месторождение находится в аренде разработчиков, которые должны следить за ее состоянием». В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства также пояснили, что дороги в окрестностях поселка не находятся в компетенции окружных дорожных служб.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что из-за относительно теплой для Ямала зимы остается непринятым в эксплуатацию зимник Яр-Сале — Аксарка. Водители вынуждены выезжать на дорогу на свой страх и риск и вязнут в подтаявшем льду.