15 января 2020
14 января 2020
13 января 2020

Вертолет с вахтовиками на Ямале экстренно сел на проезжую часть

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8, перевозка людей
Вертолет приземлился на проезжую частьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вертолет, в котором находились вахтовики, совершил экстренную посадку на одну из трасс Ямбурга. Пилоты смогли посадить воздушное судно несмотря на сложные метеоусловия — сильную метель.

«Вот так вот мы приземлились на дозаправку. Летчики супер, прямо асы! Сели прям на трассу. Ветер сдувает, ничего не видно. А как машины будут проезжать — не знаю», — сказал один из участников события за кадром на видео.

«Это Ямбург, была осуществлена экстренная посадка вертолета, летели с Гыданского ЛУ, баки с топливом были пустыми», — приводит слова одного из пассажиров издание «Север-Пресс».

На кадрах записи видно вертолет на проезжей части, где бушует метель. Воздушное судно предположительно принадлежит авиакомпании «Ямал». Получить оперативный комментарий там не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

Видео: ИА «Север-Пресс»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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