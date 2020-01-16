Вертолет с вахтовиками на Ямале экстренно сел на проезжую часть

Вертолет, в котором находились вахтовики, совершил экстренную посадку на одну из трасс Ямбурга. Пилоты смогли посадить воздушное судно несмотря на сложные метеоусловия — сильную метель.
«Вот так вот мы приземлились на дозаправку. Летчики супер, прямо асы! Сели прям на трассу. Ветер сдувает, ничего не видно. А как машины будут проезжать — не знаю», — сказал один из участников события за кадром на видео.
«Это Ямбург, была осуществлена экстренная посадка вертолета, летели с Гыданского ЛУ, баки с топливом были пустыми», — приводит слова одного из пассажиров издание «Север-Пресс».
На кадрах записи видно вертолет на проезжей части, где бушует метель. Воздушное судно предположительно принадлежит авиакомпании «Ямал». Получить оперативный комментарий там не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.
Видео: ИА «Север-Пресс»