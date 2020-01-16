В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства через несколько часов после выступления Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

В Госдепартаменте США разбираются в причинах и последствиях отставки российского правительства, поэтому пока не могут дать свою оценку происходящему. Об этом в четверг заявила глава пресс-службы американского ведомства Морган Ортэгус.

«Сейчас пытаемся понять, что <…> значит объявление об отставке [экс-премьера Дмитрия] Медведева», — отметила Ортэгус в эфире RTVI. В Госдепартаменте пока воздерживаются от конкретных заявлений по поводу перестановок в российской власти.

Секретарь добавила, что отношения России и США могут улучшиться, так как американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что желает «поладить с Москвой». Однако для этого, по словам Ортэгус, российские лидеры должны изменить свой «враждебный настрой». Представитель Госдепа также выразила надежду, что американские требования об изменении внешней политики России будут приняты во внимание независимо от того, кто возглавит правительство.

15 января президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости внесения поправок в конституцию, напоминает RT. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. По его мнению, это позволит президенту воплотить в реальность все предложенные изменения, передает «Федеральное агентство новостей». После этого Путин рассказал, что в качестве кандидата на пост премьер-министра рассматривает главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, пишет радио Sputnik.