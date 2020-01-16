Собчак раскрыла, какие планы могут быть у Путина в 2024 году

Ксения Собчак считает, что транзит власти произойдет в ближайшее время Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала изменения в политической системе России, которые могут последовать после недавнего послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. По мнению Собчак, транзит власти начнется гораздо раньше 2024 года, а у российского лидера будет два варианта сохранить контроль над страной.

«Ждать выборов 2024 года никто не будет, в этом я уверена абсолютно», — заявила Собчак в своем instagram-аккаунте. Как считает телеведущая, президент России рассматривает два варианта, при которых он сможет сохранить власть. Первый из них — должность руководителя Госсовета, который станет высшим органом власти, а второй — создание единого государства с Белоруссией.

Собчак уверена, что в ближайшие годы экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, а выборы в Госдуму 2021 года могут стать для власти серьезной проблемой. Телеведущая также отметила, что кандидатура Михаила Мишустина в качестве главы правительства ей нравится. «Мой дримтим список состоял из [главы Сбербанка Германа] Грефа и [главы Счетной палаты Алексея] Кудрина, но Мишустин — из того же „ассоциативного“ ряда», — заключила Собчак.