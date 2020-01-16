Бывшие рабочие пермского завода, оказавшегося на грани закрытия, обратились в ФСБ

Бывшие рабочие завода им Дзержинского (ЗиД) Виктор Силин и Владимир Сысоев обратились в управление ФСБ по Пермскому краю. Они просят силовиков разобраться в причинах ситуации на заводе, который, по мнению пермяков, намеренно банкротят.
«Просим выявить в региональных органах власти лиц, причастных к доведению до банкротства ФГУП «Машиностроительный завод им Дзержинского и пресечь их предательскую деятельность в оборонно-промышленном комплексе Пермского края. Просим ответить на главный вопрос: кто является заказчиком уничтожения завода?», — говорится в видеообращении, переданного «URA.RU».
Ранее Пермский исполняющий обязанности директора машзавода Павел Панков рассказал «URA.RU», что предприятию удалось добиться разблокировки финансовых счетов и «теперь оно может полноценно работать».
Последние несколько лет ЗиД находится в процедуре конкурсного наблюдения. В ноябре 2019 года завод ушел в простой в связи со снижением объемов производства, а часть его сотрудников лишилась работы. Предприятие занимается выпуском продукции военного и гражданского назначения.