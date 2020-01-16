15 января 2020
14 января 2020

Бывшие рабочие пермского завода, оказавшегося на грани закрытия, обратились в ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, табличка, фсб по пермскому краю
Бывшие работники ЗиДа просят ФСБ разобраться в ситуации с банкротством заводаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшие рабочие завода им Дзержинского (ЗиД) Виктор Силин и Владимир Сысоев обратились в управление ФСБ по Пермскому краю. Они просят силовиков разобраться в причинах ситуации на заводе, который, по мнению пермяков, намеренно банкротят.

«Просим выявить в региональных органах власти лиц, причастных к доведению до банкротства ФГУП «Машиностроительный завод им Дзержинского и пресечь их предательскую деятельность в оборонно-промышленном комплексе Пермского края. Просим ответить на главный вопрос: кто является заказчиком уничтожения завода?», — говорится в видеообращении, переданного «URA.RU».

Ранее Пермский исполняющий обязанности директора машзавода Павел Панков рассказал «URA.RU», что предприятию удалось добиться разблокировки финансовых счетов и «теперь оно может полноценно работать».

Последние несколько лет ЗиД находится в процедуре конкурсного наблюдения. В ноябре 2019 года завод ушел в простой в связи со снижением объемов производства, а часть его сотрудников лишилась работы. Предприятие занимается выпуском продукции военного и гражданского назначения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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