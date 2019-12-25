Пермскому заводу, оказавшемуся на грани закрытия, дали возможность работать

ЗиД получил возможность полноценно работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский завод им Дзержинского (ЗиД), находящийся в процедуре конкурсного производства, получил возможность полноценно работать. Как рассказал «URA.RU» исполняющий обязанности директора машзавода Павел Панков, предприятию удалось добиться разблокировки финансовых счетов. Решение было принято на совещании с участием министра промышленности и торговли Прикамья Алексея Чибисова, а также представителей Сбербанка, налоговой службы и краевой прокуратуры.

«Все друг друга поняли, счета разблокировали. Теперь предприятие может полноценно работать. Вчера мы исполнили все наши долговые обязательства по рассрочке, о которой ранее договаривались с налоговой, уплатив 10,6 млн рублей. Часть денег направили на закупку комплектующих, выплачиваем полностью зарплату рабочим», — сообщил Панков. Ранее он выразил уверенность, что предприятие сможет выйти из затянувшегося кризиса благодаря помощи краевых властей и новым контрактам.

ЗиД, одно из крупнейших предприятий в Прикамье. Завод производит продукцию для оборонно-промышленной отрасли. Последние 13 лет ЗиД находится в процедуре банкротства. Спецсчета предприятия были арестованы. В ноябре завод ушел в простой в связи со снижением объемов производства, а часть сотрудников лишилась работы.