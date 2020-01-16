Тюменцы недовольны тем, что им запрещают парковаться возле фитнес-клуба Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Тюмени обвинили известный фитнес-клуб «Даудель спорт» в захвате земли в самом центре города. Публикация на эту тему появилась в соцсети «ВКонтакте». Автор поста жалуется на то, что предприниматели запрещают парковать тюменцам автомобили возле фитнес-клуба.

«С какой целью „Даудель“ присвоил себе общегражданскую собственность? Я понимаю, частные дворы ЖК Даудель, но не огороженная местность. И ещё хватает наглости про эвакуатор говорить», — написал автор публикации, оставшись анонимным.

В комментариях к публикации мнения пользователей разделились: одни встали на сторону фитнес-клуба, другие поддержали автора. «Это частная собственность кому хотят, тому и держат место», — уверен Валерий Смольников. «Где доказательства права собственности на землю? Она чем-то огорожена?» — считает Лера Саблина.

В Управе Центрального административного округа Тюмени, агентству пояснили, что если земля по кадастру принадлежит фитнес-клубу, то никаких нарушений нет. Они вправе ограничивать круг лиц, которые могут пользоваться парковкой. Предприниматели предоставили редакции «URA.RU» подтверждающие документы.

«Документально, проезд и стоянка, о которых идет речь — это дворовая территория. Мы находимся в центре города, где большие проблемы с парковкой. Для нас крайне важно сохранять эти места для наших клиентов. Закон мы не нарушаем», — рассказала агентству директор по маркетингу и продажам фитнес-клуба Алена Богомолова

Парковка возле фитнес-клуба «Даудель спорт» Фото: соцсеть «ВКонтакте»