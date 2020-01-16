Мужики считают, что новый закон не защищает, а разрушает семьи Фото: depositphotos.com

Движение «Мужской путь» проведет в Екатеринбурге митинг против закона о домашнем насилии. «Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь организации Юрий Кузнецов. Массовое мероприятие назначено на 10 утра воскресенья, 19 января, на Площади Труда. Оно рассчитано на 100 человек и согласовано с властями.

«Мы поддерживаем курс президента и его предложения об изменениях Конституции и увеличении материнского материала. Но мы выступаем против закона о семейно-бытовом насилии, считая, что он не достигнет своей цели, а будет, наоборот, разрушать семьи, — пояснил представитель мужского движения. — На семейных ценностях держится вся страна, любое вмешательство в семью извне недопустимо».

По мнению Кузнецова, введение закона чревато злоупотреблениям: женщины начнут мстить своим обидчикам «на эмоциях». Особенно представителям мужского движения не нравится инициатива об «охранном ордере» (решении суда, запрещающем обидчику приближаться к жертве). «Если человек будет выселен из квартиры на месяц, это никак не поможет семье, — уверен Юрий. — Люди просто перестанут доверять друг другу и строить близкие отношения».

Движение «Мужской путь» появилось в соцсетях в 2018 году и объединяет сегодня 20 тысяч подписчиков. Его основная идея: без сильных мужчин не будет ни крепких семей, ни процветающего Отечества. Новогоднее поздравление руководителя движения Андрей Брезгина посмотрела тысяча человек. Среди активистов указаны «начальник штаба» Ираклий Багратион и «командир ячейки МП-Екб» Игнат Боровик. ПТО (производственно-технический отдел) возглавляет Олег Бордиану, а «кузницей молодого патриарха» занимается Кирилл Хабибуллин.