16 января 2020
15 января 2020
14 января 2020

Зауральские власти наградят учителя, которая незаконно агитировала за единороссов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, школа 40, школа 40 курган
Директор школы №40 Зинаида Волосникова получила известность после скандалаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская областная дума вручит Почетную грамоту директору курганской школы №40 Зинаиде Волосниковой. Она известна, тем, что агитировала за кандидата в депутаты гордумы от «Единой России» на родительских собраниях. Позже Волосникову оштрафовали.

«Почетная грамота Курганской областной думы является поощрением за заслуги в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, развитии местного самоуправления, защите прав и свобод граждан, иной значительный вклад в развитие области», — сообщается на сайте органа. Вместе с Почетной грамотой вручается и денежные премии в размере до 60 тысяч рублей и нагрудной знак. Награждение пройдёт в феврале.

В Курганской областной думе не смогли оперативно ответить на вопрос, за какие конкретно заслуги наградили Волосникову. В пресс-службу Думы был направлен письменный запрос. Связаться с Зинаидой Волосниковой корреспонденту «URA.RU» не удалось. На момент звонка ее не было в школе.

Директор школы №40 стала известна после конфликтов с подчиненными. Она отстранила от работы учительницу, которая сделала запись собрания. Во время мероприятия директор школы призывала подчиненных агитировать за кандидата в депутаты городской думы от «Единой России». При этом Волосникова является секретарем первичного отделения местного отделения партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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