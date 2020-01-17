Радиостанция «Эхо Москвы» в Перми нашла способ остаться в помещении, из которого ее выселяют

Радиостанция «Эхо Москвы» в Перми продолжит работу в помещении бизнес-центра Green Plaza, расположенном на ул. Куйбышева, 95Б. Ранее компания «Пермь-Констракшн» (владеет бизнес-центром) подала судебный иск к акционерному обществу «Эхо» с требованием освободить занимаемое помещение. Генеральный директор радиостанции Федор Цехмистренко в беседе с корреспондентом «URA.RU» пояснил, что все судебные претензии «Пермь-констракшн» к радиостанции были отозваны.
«Все долги нами погашены. „Пермь-Констракшн“ отказалась от иска, мы работаем в обычном режиме», — заявил Цехмистрекнко. В то же время на сайте Арбитражного суда Прикамья указано, что в судебном процессе объявлен перерыв до 17 января.
В ноябре прошлого года ООО «Пермь-Констракшн» направила в краевой Арбитражный суд сразу несколько судебных исков к медиахолдингу РИА «Местное время», а также, входящих в него юридических лиц: ООО «Он-лайн медиа», АО «Газета Звезда», АО «Эхо». Компания потребовала вернуть задолженность по арендной плате и освободить занимаемые ими помещения.
«URA.RU» также писало, что банкротства радиостанции «Эхо Москвы» Перми добивалась налоговая инспекция Свердловского района, однако радиостанции удалось погасить сумму исковых требований в размере свыше 600 тыс. рублей.
«Пермь-Констракшн» считается подконтрольной структурам депутата краевого законодательного собрания Юрию Борисовцу. Медиахолдинг «Местное время» связывают с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Скривановым. По мнению источника агентства, между политиками существует негласный конфликт, который вылился в судебную плоскость.