«Аргументы недели»: Кадыров может стать полпредом

Рамзан Кадыров передал полномочия на время своей нетрудоспособности другому человеку
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может стать полномочным представителем. Об этом сообщил argumenti.ru. источник в Кремле.
«Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность», — приводит его слова издание. Отмечается, что речь идет именно о должности полпреда. «URA.RU» на момент публикации не удалось получить комментарий пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова.
Ранее Кадыров передал полномочия на время своего отпуска председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Такой указ он подписал 13 января. Позже депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что глава республики взял больничный из-за небольших проблем со здоровьем.