15 января 2020

Чеченский депутат рассказал о мелких проблемах со здоровьем Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров ушел на больничныйФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял больничный из-за небольших проблем со здоровьем. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев. По его словам, чеченский лидер продолжает следить за ситуацией в регионе.

Ранее на сайте правительства Чечни было опубликовано распоряжение Кадырова, согласно которому руководящие функции временно возложены на республиканского премьера Муслима Хучиева, передает News.ru. В документе отмечается, что Кадыров принял решение в связи с временной нетрудоспособностью.

Эту информацию подтвердил Саралиев в беседе с РИА «Новости». По словам парламентария, несмотря на «мелкие проблемы со здоровьем», Кадыров следит за ситуацией в регионе и принимает управленческие решения. «Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост», — отметил Саралиев. Депутат добавил, что уход Кадырова на больничный — вынужденная мера, которая полностью укладывается законодательные нормы РФ.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...