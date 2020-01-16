Чеченский депутат рассказал о мелких проблемах со здоровьем Кадырова

Рамзан Кадыров ушел на больничный Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял больничный из-за небольших проблем со здоровьем. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев. По его словам, чеченский лидер продолжает следить за ситуацией в регионе.

Ранее на сайте правительства Чечни было опубликовано распоряжение Кадырова, согласно которому руководящие функции временно возложены на республиканского премьера Муслима Хучиева, передает News.ru . В документе отмечается, что Кадыров принял решение в связи с временной нетрудоспособностью.

Эту информацию подтвердил Саралиев в беседе с РИА «Новости». По словам парламентария, несмотря на «мелкие проблемы со здоровьем», Кадыров следит за ситуацией в регионе и принимает управленческие решения. «Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост», — отметил Саралиев. Депутат добавил, что уход Кадырова на больничный — вынужденная мера, которая полностью укладывается законодательные нормы РФ.