Кудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России

Алексей Кудрин не ждет ускорения роста экономики РФ от мер по борьбе с бедностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одних мер по борьбе с бедностью недостаточно, чтобы обеспечить запланированный экономический рост в России. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Это, к сожалению, не будет таким существенным для того, чтобы экономика с тех 1,2-1,3% от ВВП роста в этом году прыгнула в 2021 году до 3,1%, как планирует правительство», — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

По словам главы ведомства, для достижения желаемых экономических показателей властям нужно принять меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Это касается снижения ограничений, ликвидации бюрократизма и давления со стороны правоохранительных органов. Именно этим должно заняться новое правительство в первую очередь, считает собеседник телеканала.

Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта. Кроме того, в ведомстве считают, что меры приведут и к увеличению роста инвестиционной активности на 1 процентный пункт.