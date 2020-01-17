В «Единой России» обсудили, на каких пунктах из заявления Путина нужно сосредоточиться

Представители «Единой России» обсудили реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Во фракции решили сделать акцент на питании для школьников и наказании для чиновников, срывающих сроки строительства яслей.
В партии отметили, что будут контролировать сроки сдачи детских садов, для чего будет составлен список проблемных объектов, за каждым из которых закрепят конкретного депутата. Подготовить перечень фракция планирует к 15 марта.
«Мы заставим чиновников выполнять свои прямые обязанности, не позволим никому больше заниматься очковтирательством, отписками, затягивать процесс оформления образовательных лицензий», — предупредил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Политик подчеркнул, что в «Единой России» будут добиваться увольнения тех чиновников, кому эти меры не помогут.
Помимо этого, партия решила организовать бесплатное горячее питание для школьников 1-4 классов. Турчак уточнил, что фракция добъется от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах, передает «Российская газета».
Кроме того, «Единая Россия» собирается провести консультации по новым мерам соцподдержки семей с детьми, о которых в своей речи говорил глава государства.