Владимир Путин предложил давать капитал семьям, у которых родился первый ребенок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В своем обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала. Получать выплаты семьи смогут вплоть до конца 2026 года.



«Сейчас эта программа рассчитана до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года», — заявил президент.

Вместе с тем Путин выдвинул предложение давать маткапитал семьям, которые готовятся к рождению первенца. В таком случае семья получит право на материнский капитал в размере 466 тысяч 616 рублей.

При этом сумма маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей. За третьего ребенка в семье государство будет погашать 450 тысяч ипотечного кредита.

Впервые материнский капитал запустили в 2007 году. Он выплачивается семьям, родившим второго и третьего ребенка. С самого начала действия программы сумма выплат увеличилась почти вдвое — с 250 до 453 тысяч рублей.